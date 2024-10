Justice: la France à l'avant-dernier rang européen pour le nombre de procureurs

Ludovic MARIN

L'Irlande et la France sont les deux pays européens présentant le plus faible nombre de magistrats du parquet, chargés d'examiner les plaintes, d'engager les poursuites et de diriger certaines enquêtes, selon une étude d'un organe du Conseil de l'Europe présentée mercredi.

Il y a 2,7 magistrats du parquet pour 100.000 habitants en Irlande et 3,2 en France, d'après cette étude de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (Cepej) qui dresse un état des lieux, sur la base de données de 2022, pour 44 des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe (le Liechtenstein et Saint-Marin n'ont pas communiqué de données).