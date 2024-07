La circulation des trains Eurostar de Bruxelles et Londres vers la France perturbée

Le premier train depuis Bruxelles, qui devait partir à 06h00, a été supprimé, selon le site de la compagnie. Au total, six voyages sont annulés depuis la capitale belge et deux depuis Londres. Eurostar n'était pas joignable dans l'immédiat pour plus de détails.

Outre les trains annulés, "tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont déviés via la ligne classique ce vendredi 26 juillet" et circuleront donc à une vitesse réduite, affirme Eurostar sur son site internet, ce qui "prolonge la durée du trajet d'environ une heure et demie".