La dépression Herminia touche la France: circulation perturbée, inondations et évacuations dans l'Ouest

De fortes pluies et des vents violents perturbent la circulation ferroviaire et routière dimanche matin dans les régions touchées par la dépression Herminia et des crues ont conduit la ville de Rennes à évacuer plusieurs rues.

Les habitants sont appelés à trouver refuge chez des proches ou dans l'un des deux gymnases ouverts par la Ville avec la Croix-Rouge. "C'est la première fois qu'on voit autant d'eau dans le canal et que ça dépasse sur la route", confie Philippe, habitant de la région. "J'ai été surprise en ouvrant mes stores ce matin de voir la rue inondée en bas de chez moi", ajoute de son côté Myriam, également habitant de la région inondée.

Un arrêté d'évacuation

Une cellule de crise a été ouverte à la mairie. "On a pris un arrêté d'évacuation hier (samedi) soir sur quatre rues sur le secteur de la Motte-Brûlon, parce que c'est des habitations qui sont derrière une digue qui les protège normalement, et là l'eau est passée au-dessus de la digue", a-t-elle précisé, en estimant que l'eau pourrait continuer à monter dans le courant de la journée.

Le secteur compte une centaine d'habitations, selon la maire. "La plupart des personnes sont allées chez des proches, certaines ont choisi de ne pas rester, et on a eu 26 personnes accueillies cette nuit" dans l'un des deux gymnases, a-t-elle ajouté.

La dépression Herminia a également entraîné plusieurs suppressions de trains en Normandie, où des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont attendues, a annoncé la SNCF.

Le trafic, notamment entre Paris et Cherbourg et entre Caen et Rennes, devrait être perturbé dimanche et lundi, a prévenu la compagnie ferroviaire.

Samedi, un important dispositif de secours a dû être déployé pour porter assistance à six kayakistes dispersés par la tempête Eowyn au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Ils ont été récupérés sains et saufs en début de soirée, selon la préfecture maritime de l'Atlantique.