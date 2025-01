Tempête Eowyn: on parle de "bombe météorologique", de quoi s'agit-il?

Les îles britanniques sont frappées, ce vendredi, par la Tempête Eowyn. Les rafales de vent ont atteint plus de 180 km/h. Ce phénomène est une bombe météorologique. Qu'est-ce que ça veut dire?

Bombe météorologique, c'est un terme qui peut faire un peu peur, mais derrière lequel se cache un autre nom scientifique un peu barbare. C'est la "cyclogenèse explosive". En somme, on parle d'une dépression, une super dépression très intense et très violente.

En météo, quand on parle de dépression, on parle d'une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air très froid. Cela génère des vents très forts, un "tourbillon". Et au centre du tourbillon se trouve une baisse de pression. C'est pour cela qu'on parle d'une dépression, tout simplement.