La France expulse un influenceur pour propos haineux, l'Algérie le renvoie: tout comprendre à l'affaire qui secoue nos voisins

Ce jeudi soir, l’Algérie a rejeté son expulsion, le renvoyant en France.

Pour Bruno Retailleau, "l'Algérie cherche à humilier la France", a-t-il déclaré ce vendredi 10 janvier lors d’une conférence de presse à Nantes. "Avec l'Algérie, on a atteint un seuil extrêmement inquiétant", a-t-il poursuivi.

Un arrêté d’expulsion resté sans effet

De retour en France, Doualemn a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), étant toujours visé par un arrêté d’expulsion.

Le week-end dernier, une vidéo de l’influenceur, résidant à Montpellier, avait été signalée à la justice. Dans ces images, il appelait à "tuer" et à "laisser souffrir" un manifestant algérien opposé au régime. Ces signalements avaient conduit à l’ouverture d’une enquête par le commissariat de Montpellier pour "provocation publique et directe et non suivie d’effet à commettre un crime".