La France sans gouvernement: Macron lance ses consultations pour sortir de l'impasse

La journée s'annonce longue et tendue pour le chef de l'État, contesté jusque dans son propre camp depuis qu'il a décidé seul ou presque, au lendemain d'élections européennes désastreuses, de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des législatives, qui ont privé son camp de sa majorité relative.

À son arrivée à l'Elysée, leur candidate au poste de Première ministre, la haute fonctionnaire Lucie Castets, a assuré être porteuse d'une "solution de stabilité" pour le pays. "Nous sommes venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé", a-t-elle également lancé.

Pour tenter de sortir de l'impasse, le président a lancé ses consultations aux alentours de 10h30, en recevant à l'Elysée le Nouveau Front populaire (NFP), alliance de circonstance des forces de gauche (gauche radicale, socialistes, écologistes et communistes), qui ont créé la surprise en conquérant 193 députés, loin toutefois de la majorité absolue (289).

Deux autres formations plus minoritaires achèveront la journée, avant de nouveaux entretiens lundi avec l'extrême droite du Rassemblement national (RN) et ses alliés (142 députés), les seuls à exclure une coalition et à préparer les prochaines échéances, notamment la présidentielle de 2027.