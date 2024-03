La longue marche vers l'IVG en France

L'interruption volontaire de grossesse (IVG), légalisée en 1975 par la loi Veil et dont l'inscription dans la Constitution doit être soumise lundi au vote du Congrès, a été le fruit d'un combat acharné des femmes au fil des ans.

- "Appel de 343 femmes"

"Je me suis fait avorter": la publication le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur d'un appel choc de 343 femmes, dont les actrices Jeanne Moreau et Catherine Deneuve ou les écrivaines Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Françoise Sagan, a marqué une étape majeure.

"Un million de femmes se font avorter chaque année en France (...) dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées (...). Je suis l'une d'elles(...) Nous réclamons l'avortement libre", écrivent ces femmes reconnaissant être hors-la-loi.