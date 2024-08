La main d'Orban sur la "mer hongroise", destination estivale prisée

ATTILA KISBENEDEK

Le Balaton, plus vaste lac d'Europe centrale fait office de "mer hongroise" et attire chaque été les familles. Mais ses plages en accès libre et ses campings populaires sont supplantés peu à peu par des espaces privatisés.

De quoi faire grincer des dents la population locale, certains y voyant l'emprise du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, accusé en 14 ans de pouvoir de s'accaparer avec son cercle proche de pans entiers de l'économie.