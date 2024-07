Le cabaret parisien Chez Michou placé en liquidation judiciaire

Les 22 salariés, artistes et personnels de salle, dont certains avec près de trente ans d'ancienneté, seront licenciés dans les quinze jours.

"Désigné par le tribunal, un mandataire judiciaire recevra les éventuelles offres d'achat du fonds de commerce, dans l'espoir que +l'esprit Michou+ perdure", a indiqué Me David Brami.

L'emblématique fondateur, surnommé "le prince bleu de Montmartre", a inspiré dans les années 1970 "La Cage aux folles" à Jean Poiret.

Icônes parmi les plus populaires des nuits parisiennes, Michou et son cabaret étaient devenus des symboles français, aussi prisés que le Moulin Rouge, le Lido et le Crazy Horse.