Le chef étoilé Eric Frechon quitte le Bristol après 25 ans de collaboration

Seul chef étoilé à avoir passé autant d'années à la tête des cuisines d'un palace, Eric Frechon, 60 ans, quittera le 15 avril les cuisines du Bristol à Paris, après 25 ans de collaboration, a-t-il annoncé mardi.

"Je suis heureux de pouvoir me consacrer davantage aux autres établissements que j'accompagne pour continuer à les faire grandir, tout en me permettant de passer plus de temps en famille", a expliqué le chef dans un communiqué.