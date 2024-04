Le futur navire Tournai de lutte contre les mines de la Marine entre en mise en peinture

Le troisième des douze nouveaux chasseurs de mines belgo-néerlandais et deuxième destiné à la Belgique, le futur BNS Tournai de la Marine belge, prend forme au chantier naval Piriou de Concarneau (Finistère, ouest de la France). Son assemblage terminé, le bâtiment a rejoint le terre-plein de ce port finistérien pour sa mise en peinture, a rapporté le site spécialisé Mer et Marine.

Prévu pour être livré au second semestre 2025, le Tournai (numéro de coque M941) a vu sa construction débuter fin 2022 au chantier Piriou, qui travaille en sous-traitance de Kership, une co-entreprise de Naval Group et de Piriou et a la maîtrise d'œuvre de la réalisation de ces bâtiments.

Le contrat de conception et de construction de douze nouveaux navires de lutte contre les mines - pour un montant total de plus de deux milliards d'euros - a été accordé en 2019 par la Belgique (qui dirige le programme au profit des marines des deux pays) à Belgium Naval & Robotics (BNR), un consortium de droit belge rassemblant les sociétés françaises Naval Group et Exail (anciennement ECA Group), spécialiste des drones navals. BNR a sous-traité la construction des bâtiments du programme rMCM (replacement Mine Counter Measures) à Kership,