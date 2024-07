Le gouvernement actuel assurera la continuité de l'Etat autant que "nécessaire"

Interrogé pour savoir si son gouvernement pourrait rester quelques jours ou semaines pour la continuité de l'Etat, le Premier ministre a répondu: "Evidemment, aussi longtemps que ce sera nécessaire, notre gouvernement le fera, bien sûr". "On a un gouvernement qui est à pied d'oeuvre, qui est mobilisé dans tous les secteurs, dans tous les domaines".

"Je ne veux pas dès aujourd'hui donner l'impression que j'enjambe le deuxième tour des élections, parce que ça voudrait dire quelque part que je méprise un peu le vote des Français. J'ai trop de respect pour le vote des Français", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui affirmé sur BFMTV que "la coutume républicaine" après des élections législatives voulait que "le gouvernement démissionne".

Mais si le président "me demande de rester quelques heures, quelques jours de plus, le temps de former un gouvernement, je le ferai. C'est ce qu'on appelle les affaires courantes", a-t-il ajouté, même si sa "volonté n'est pas de continuer (son) poste ministériel dans les conditions qui semblent se dessiner" à l'Assemblée nationale.