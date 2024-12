Le gouvernement français sur le point de tomber sauf si...

En France, le Premier ministre a engagé lundi après-midi la responsabilité de son gouvernement sur le projet de financement de la Sécurité sociale. Un saut dans l'inconnu car la gauche et le Rassemblement national ont aussitôt déposé des motions de censure qui seront votées mercredi ou jeudi.

Le gouvernement de Michel Barnier n'aurait-il plus qu'environ 48 heures à vivre ? Sur les quelques 150 motions de censure déposées depuis le début de la Ve République en 1958, une seule a été votée. Le 5 octobre 1962, le Parlement s'était opposé à une modification constitutionnelle organisant l'élection du président de la République au suffrage universel.

D'abord, il avait maintenu Pompidou. Ensuite, il avait dissout l'Assemblée. Enfin, il avait fait adopter la réforme par référendum. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas agir de la même façon. Si le gouvernement Barnier était renversé, ce qui est très probable, il ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale avant juillet. Il aurait la possibilité d'organiser un référendum.

Mais sur quel sujet ? Son impopularité pourrait le transformer en plébiscite pour ou contre Macron. Enfin, s'il renommait Barnier dès sa démission, celui-ci, doté d'un certain caractère, serait capable de refuser.

Bref, on entre dans une crise de régime. Et déjà, des élus du Nouveau front populaire et du Rassemblement national réclament la démission du président.