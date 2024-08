Le patron de la messagerie Telegram Pavel Durov mis en examen, Moscou se dit inquiet

Liberté retrouvée pour Pavel Durov après quatre jours de garde à vue en France, mais le patron de Telegram, qui possède des passeports russe, français et émirati, est mis en examen pour de nombreuses infractions liées à son application de messagerie et interdit de quitter le pays.

Si le milliardaire de 39 ans a été libéré, il est astreint à un contrôle judiciaire lourd, prévoyant une caution de cinq millions d'euros, un pointage au commissariat deux fois par semaine et l'interdiction de quitter le territoire français.

Personnalité énigmatique, M. Durov fait face à de nombreux chefs d'accusation pour son refus de toute modération sur la messagerie Telegram, qui compte plus de 900 millions d'abonnés actifs.

Selon le parquet de Paris, il est notamment mis en examen pour "refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi" et complicité de délits et de crimes organisés via la plateforme: trafic de stupéfiants, criminalité, escroquerie et blanchiment en bande organisée.