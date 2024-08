Le principal suspect dans la disparition de Lina se suicide après avoir laissé une lettre: "Il était assez perturbé"

La bascule semble remonter à l'été dernier après leur rupture. Le père de famille décide d'arrêter son traitement et disparaît à plusieurs reprises. "Il vivait sans rien, il est parti sans affaires, il n'avait pas de carte d'identité, pas de carte bleue, rien.... Donc il vivait, comme il m'a dit, comme un clochard."

Des vols

Au même moment, il com met ses premières infractions en août 2023. Il arrache notamment violemment le sac d'une vieille dame, puis entre dans un supermarché pour commettre un second vol. "Il avait le sourire, donc je l'ai pris pour un client normal comme les autres", se souvient Kimberley qui était alors derrière la caisse. "Au moment où je vais pour lui rendre la monnaie, c'est là qu'il l'a pris dans la caisse. Donc au début, je l'ai arrêté en me disant mais tu fais quoi ? Premier réflexe. Et il me fait 'Arrête ou je te plante', et en fait, il avait un petit couteau dans la main droite qui était située pas très loin de mes veines."

Pour ces faits, il devait comparaître le 22 juillet devant le tribunal de Besançon. Un psychiatre l'avait examiné en vue de cette audience en juin dernier. Il avait diagnostiqué chez lui un trouble de personnalité à la limite d'une maladie psychiatrique avec des symptômes dépressifs importants tout en pointant sa dangerosité.

L'enquête se poursuit pour tenter de savoir s'il est impliqué ou non dans la disparition de Lina Delsarte.