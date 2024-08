Le rassemblement annuel du Medef s'ouvre sous le signe du "Pouvoir" et de l'impatience

JULIEN DE ROSA

La sixième Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef se tient lundi et mardi, sous le signe cette année d'une certaine impatience du patronat à voir se constituer enfin un nouveau gouvernement.

A l'hippodrome de ParisLongchamp, les habituelles tables rondes de haut vol - accessibles via le site et les réseaux sociaux du Medef - s'organiseront cette année autour du "Pouvoir", le Medef faisant le constat que "jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura eu autant d'élections majeures organisées la même année", en Inde, dans l'UE, au Venezuela ou aux Etats-Unis, "avec pour conséquence des bouleversements immédiats et à venir".