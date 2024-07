Législatives en France: le Rassemblement National est-il hors-jeu pour les présidentielles? "C'est très mauvais pour Marine Le Pen"

L'alliance de gauche du Nouveau Front populaire est sortie en tête du deuxième tour des élections législatives dimanche, devant les macronistes et le Rassemblement national dont la progression est largement endiguée, selon des premières estimations qui ne dégagent aucune majorité pour former un gouvernement.

Les projections annoncées à 20h sont-elles positives ou négatives pour l'avenir du Rassemblement National ? Sont-ils mis hors-jeu pour les présidentielles de 2027? "Certainement pas", répond notre expert politique Christophe Deborsu. "C'est dans très, très longtemps. Une semaine est une éternité en politique. Mais c'est un très mauvais coup pour Marine Le Pen", analyse-t-il.

"C'est ce qui s'est passé en Flandre. Quand on est premier dans les sondages, quand on est promis, pratiquement, à la majorité absolue et qu'on finit en troisième position, c'est une défaite cinglante. C'est pour la dynamique quelque chose de très, très négatif, et donc c'est très, très mauvais pour Marine Le Pen en 2027", estime notre journaliste.

Christophe Deborsu fait le lien avec Euro 2024 toujours en cours : "Le fait que la France soit qualifiée pour la demi-finale de l'Euro au détriment du Portugal vendredi, avec Kylian Mbappé qui avait dit qu'il faut pas mettre ce pays entre les mains de ces gens-là, qu'il faut voter du bon côté, tout ça est positif. Il y avait effectivement cette dynamique antifrontiste qui a fonctionné. Oui, Marine Le Pen ne doit vraiment pas être aujourd'hui dans une très bonne humeur", conclut Christophe Deborsu.