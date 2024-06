Législatives: le RN aborde en tête la deuxième semaine de campagne

Partager:

A une semaine du premier tour, le RN aborde la dernière ligne droite des législatives en tête des sondages et pousse pour obtenir la majorité absolue, suivi par la gauche et le camp présidentiel qui, largement distancé, appelle à un "sursaut républicain". Le Rassemblement national, avec ses alliés de droite qui ont suivi le président LR Eric Ciotti, obtiendrait entre 35,5 et 36% des voix, indiquent respectivement dans la presse dominicale un sondage Elabe pour La Tribune et un autre de l'institut Ipsos pour Le Parisien et Radio France.

Il devance le Nouveau Front populaire (27 à 29,5%) et le camp d'Emmanuel Macron (19,5 à 20%). Avant d'aborder la deuxième semaine de campagne, le président du RN Jordan Bardella cherche à jouer la carte de l'apaisement et se veut rassembleur, dans une interview accordée au JDD. "Moi, je veux réconcilier les Français et être le Premier ministre de tous les Français, sans aucune distinction", affirme-t-il, réitérant qu'il n'accepterait Matignon que s'il obtenait la majorité absolue lors des législatives.

S'il y parvient, il s'est engagé à être le "Premier ministre de tous, y compris de ceux qui n'auront pas voté pour moi", promettant de "respecter tous les Français, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent". En attendant, il cible Jean-Luc Mélenchon, qu'il considère comme son rival à gauche pour Matignon, n'hésitant pas à alerter sur X face au "danger de la gauche la plus brutale et la plus sectaire". Sur France 5, le leader de LFI a refusé de "s'éliminer ou de s'imposer" comme Premier ministre si la gauche l'emportait au second tour le 7 juillet, s'en prenant tour à tour au président du RN et au chef de l'Etat.