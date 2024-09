Lente reconstruction au Maroc, un an après le séisme

Le tremblement de terre du 8 septembre 2023, d'une magnitude de 6,8 à 7, a fait près de 3.000 morts et endommagé environ 60.000 habitations, principalement dans des zone montagneuses reculées, à plus de 300 km au sud de la capitale Rabat.

La reconstruction au Maroc un an jour pour jour dimanche après le séisme qui a frappé la région du Haut-Atlas, près de Marrakech, est lente, seul un millier de familles ayant achevé la reconstruction de leurs logements, d'après les autorités.

Les autorités ont délivré plus de 55.000 autorisations de reconstruction, mais seules 1.000 habitations ont été achevées, a indiqué le gouvernement cette semaine, incitant les rescapés à "accélérer leurs travaux, afin de pouvoir bénéficier" de la totalité des aides financières.

Celles-ci sont notamment conditionnées par l'obtention de permis de construire, la réalisation d'études techniques et la validation par un maître d'oeuvre des étapes clés de la construction pour veiller à sa conformité.

Fin août, des habitants du village de Talat N'Yaaqoub, près de l'épicentre du séisme, ont manifesté et réclamé "le déblocage rapide des aides, des alternatives aux terrains non conformes et des structures médicales", a souligné un de leurs représentants, sous couvert d'anonymat.