Les frais de déplacement au cœur d'une action du secteur des titres-services à Mons

"Nous avons mené cette action dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité", a expliqué Laurence Semoulin (CSC). "Aujourd'hui encore, les travailleurs du secteur des titres-services continuent à payer pour aller travailler. Les frais de déplacement représentent un coût important et le salaire des travailleuses du secteur est un des moins valorisés. On peut estimer à environ 20 cents par kilomètre la différence dans le remboursement entre un travailleur titre-service et un fonctionnaire. Nous demandons donc une revalorisation du remboursement des frais de déplacement".

Les militantes ont distribué des tracts et des gadgets "fluo" de visibilité au public. "Nous souhaitons insister sur la réflexion à avoir pour permettre aux titres-services de se rendre au travail à moindre coût et en toute sécurité. En termes de mobilité douce et durable, nous voulons aussi sensibiliser les décideurs à revoir l'offre des transports en commun, qui n'est pas la même partout, notamment dans les petits villages", conclut Mme Semoulin.