Les maires réunis en congrès à Paris sur fond de "fatigue républicaine"

Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15% en 2023 après une hausse de 32% l'an dernier.

Sans établir de lien direct de cause à effet, une enquête Cevipof publiée dimanche et à laquelle près de 8.000 maires ont répondu alerte sur un nombre "exceptionnellement élevé" de démissions d'élus depuis 2020, signe d'une "fatigue républicaine" et d'un sentiment d'"empêchement" et d'"impuissance" des élus.

Emmanuel Macron, qui devait initialement se rendre au salon mercredi, a dû annuler sa venue en raison d'un sommet du G20 en visioconférence. Il recevra dans la soirée un millier de maires à l'Elysée.