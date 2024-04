L'ex-directeur de Frontex, candidat d'extrême droite aux européennes, visé par une plainte

La Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'association d'aide aux migrants Utopia 56 ont porté plainte mardi pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture contre Fabrice Leggeri, numéro 3 de la liste d'extrême droite française aux européennes et ancien directeur de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée des frontières.