L'horreur à Bordeaux: une femme hospitalisée pour une IVG se retrouve amputée de quatre membres

Une détérioration fulgurante

L'état de Priscilla Dray empire. Elle est transférée au service des urgences dans un état de détresse respiratoire. Au cours de la nuit, son pronostic vital est engagé.

La nécrose progresse rapidement et, face à la gravité de la situation, les médecins décident de l’amputer le 25 août des deux jambes, ainsi que de l’avant-bras et de la main gauche.

Des médecins mis en cause

Le tribunal correctionnel de Bordeaux devra établir si l’hôpital a manqué de vigilance et si les médecins ont fait preuve de négligence. L’un des praticiens est accusé de ne pas avoir prescrit d’antibiotiques lors de la consultation téléphonique du 23 juillet. Le second est mis en cause pour avoir tardé à examiner la patiente le lendemain, malgré des analyses sanguines inquiétantes.

Une première condamnation

En janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux avait déjà condamné le CHU-Pellegrin à verser 300.000 euros à Priscilla Dray.

Ce nouveau procès pourrait permettre de clarifier davantage les responsabilités dans ce drame médical.