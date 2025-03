Lino et Amandine ratent leur train pour Paris à cause... d'une bombe de la 2e guerre mondiale: "Ils auraient pu prévenir"

Le trafic des TGV est arrêté vers et au départ de Paris. Une bombe de la Seconde guerre mondiale a été retrouvée à la Gare du nord de la capitale française.

"13 trains ont déjà été supprimés depuis ce matin" entre Bruxelles et Paris, précise Infrabel peu avant 10h. Un chiffre amené à augmenter puisque quatre trains par heure font la jonction entre les deux capitales, deux dans chaque sens.

Les trains à grande vitesse de Bruxelles à destination de la Gare du Nord de Paris sont annulés vendredi matin à la suite de la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale dans la commune française de Saint-Denis. Eurostar ne peut toutefois pas préciser le nombre de trains concernés. Contrairement à ce qui a été indiqué plus tôt, il n'est pas question d'une déviation à Marne-la-Vallée, à l'est de Paris.

Un dernier week-end de vacances perturbé

Ces annulations ont évidemment des répercussions chez nous. Lino et Amandine, originaires de Tubize, devaient prendre le TGV Ouigo avec leurs trois enfants pour passer le week-end dans la ville lumière. Après un réveil bien matinal, la suite des événements s'est révélée bien rocambolesque.

"Nous sommes partis ce matin en train de Tubize pour rejoindre Bruxelles-Midi", raconte Lino qui assure que ce trajet s'est déroulé sans souci. "Nous sommes arrivés en avance pour prendre le train de 7h39 à Bruxelles. Une dizaine de minutes après l'heure de départ, le train a été tout simplement supprimé."

Décontenancé, et face à l'absence de réponse de la part du personnel roulant qui était très occupé, la famille a pris le chemin du retour vers Tubize, toujours en train. Arrivés chez eux, ils n'ont pas abandonné leurs projets et se rendent à Paris en voiture. "Nous avons une réservation dans un hôtel et nous ne voulons pas l'annuler."