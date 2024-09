L'Iran menace de prendre des "mesures" après les sanctions européennes

L'Iran a menacé de prendre des "mesures" en réponse aux nouvelles sanctions annoncées par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France et démenti à nouveau les allégations de ces trois pays qui l'accusent d'avoir livré des missiles balistiques à la Russie pour frapper l'Ukraine.

"Comme cela a été souligné auparavant, toute affirmation selon laquelle la République islamique d'Iran aurait vendu des missiles balistiques à la Fédération de Russie est totalement infondée et fausse", a-t-il poursuivi.

"Cette action des trois pays européens s'inscrit dans la continuité de la politique hostile de l'Occident et du terrorisme économique contre le peuple iranien", a affirmé mardi soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué. "La République islamique d'Iran y répondra de manière appropriée et proportionnelle", a-t-il ajouté sans détailler ces "mesures".

Mardi, les gouvernements français, allemand et britannique ont condamné "l'exportation par l'Iran et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens" et annoncé qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran visant notamment le transport aérien.

"Nous avons maintenant confirmation que l'Iran a effectué ces transferts" de missiles, ont indiqué dans un communiqué commun les diplomaties des trois pays. "Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran."

Par la suite, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, lors d'une conférence de presse à Londres avec son homologue britannique David Lammy, a affirmé que "la Russie avait reçu des livraisons de missiles balistiques et les utilisera probablement dans les semaines à venir en Ukraine contre les Ukrainiens".