L'un des plus grands mystères de l'aviation française enfin résolu? La justice redonne espoir aux familles des victimes

Il y a à bord 89 passagers et 6 membres d'équipage. Dans le cockpit, les deux pilotes et un mécanicien navigant. Dans la cabine, un steward et deux hôtesses. À l'approche de Nice, le temps est beau et ensoleillé. Nous sommes sur la Côte d'Azur et c'est toujours l'été.

Pourtant, à 10h30, alors qu'il est en approche, le commandant de bord prévient la tour de contrôle qu'il a un problème. Il mentionne des ennuis et évoque un incendie à bord. Nice l'autorise alors à prendre la route la plus courte et lui donne toute priorité à l'atterrissage. Il est à 40 kilomètres de l'aéroport.

À 10h32, le commandant annonce qu'il a le sol en vue avec une bonne visibilité. Mais à 10h33, la liaison radio se coupe et l'avion disparaît des radars. Les secours sont déclenchés, les hélicoptères décollent et à 11h22, on découvre à la surface de la Méditerranée une nappe de kérosène et des débris qui ne laissent aucun doute. Il n'y a pas de survivants.

Au cours des mois suivants, des recherches très importantes vont être effectuées. Un bathyscaphe plongera en 1971 et prendra des milliers de photos. On remontera plusieurs pièces de l'avion, dont des morceaux de moteur. Finalement, l'enquête conclura que l'origine de l'accident provient d'un incendie dans les toilettes à l'arrière de l'avion. Mais ni les causes de l'incendie ni la perte de contrôle de l'appareil n'ont pu être établies avec certitude.