Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les "attaques de l'Iran contre Israël"

Sarah Meyssonnier

Emmanuel Macron a "condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël" et la France a "mobilisé" mardi "ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne", a déclaré l'Elysée dans un communiqué à l'issue d'un conseil de défense.

Le président français a également exigé que "le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population", rappelant que la France est "attachée à la sécurité d'Israël". Il a aussi demandé aux autorités israéliennes de "mettre fin au plus vite" à leurs "opérations militaires", appelant plus largement "tous les acteurs impliqués dans la crise au Moyen-Orient" à "faire preuve de la plus grande retenue".