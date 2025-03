L'idée de déployer des troupes en Ukraine plane encore: Emmanuel Macron s'est entretenu avec de nombreux responsables militaires

Les grandes manœuvres diplomatiques ont commencé. Le président Macron s'est entretenu avec les responsables militaires de 30 pays européens et de l'OTAN, sans les États-Unis. Le Royaume-Uni, le Canada et la Turquie, eux, en font partie. Autour de la table, leur objectif est commun : garantir des mesures de sécurité en faveur de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu.

Lors du dernier sommet européen sur la défense et la guerre en Ukraine, notre Premier ministre n'excluait pas d'envoyer des soldats belges. "On ne peut pas l'exclure, mais c'est dans une situation où on a conclu une paix durable et équitable, donc on n'est pas encore là. Mais si, à un moment donné, on fait appel à la Belgique pour faire partie d'une coalition internationale pour sauvegarder un traité de paix, je pense qu'on doit être sur l'appel", expliquait-il.

Face à l'urgence, dès demain, les ministres de la Défense du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de la France se réuniront à nouveau au Val-de-Grâce, tandis que leur homologue ukrainien participera à distance.