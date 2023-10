Maltraitance animale: L214 filme des pratiques illégales dans un élevage de porcs en France

Le préfet de la Marne a indiqué jeudi avoir ordonné une inspection dans un élevage porcin du département, contre lequel l'association de défense des animaux L214 a déposé plainte "pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux".

Une vidéo publiée par l'association montre des coupes routinières des queues ou des castrations à vif. D'après ces images, filmées selon elle entre mai et septembre 2023, des porcelets y seraient mis à mort après avoir été "claqués" contre un sol bétonné.

La vidéo montre aussi des dépouilles de porcelets écrasés par leur mère, des cadavres destinés à l'équarrissage colonisés par des asticots.

"La plainte vise la société, le gérant et le cabinet vétérinaire qui suit l'élevage", a précisé l'avocate de L214, Me Carole Lanty, qui souligne qu'elle a également été déposée pour "manquements aux règles de gestion des cadavres et d'équarrissage".

Selon L214, l'élevage mis en cause dépend de la coopérative Cirhyo et fournirait de la viande pour la marque Herta. Contacté par l'AFP, l'éleveur n'a pas souhaité réagir.