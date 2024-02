Manche: une cinquantaine de migrants récupérés, deux autres disparus

Un migrant qui tentait de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation de fortune a été récupéré mercredi inconscient en mer, au large de Calais, par les secours, et deux autres sont portés disparus, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

Mercredi après-midi, "une embarcation a été signalée en difficulté" et le Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage Gris Nez (Cross) a alors "engagé des moyens pour arriver sur zone", a indiqué la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) à l'AFP.

"Une cinquantaine de migrants présents sur l'embarcation ont été récupérés et ont signalé" aux secours que "trois personnes étaient absentes", a ajouté cette source. Les recherches en mer ont "débuté à ce moment-là".