Manifestation à Paris contre la loi immigration

"Quarante ans après, on marche encore pour l'égalité des droits et la justice, contre le racisme et la loi Darmanin", proclamait la banderole de tête de ce cortège qui s'est rendu de Montparnasse à la place d'Italie.

"Quarante ans après, les problèmes sont les mêmes. Le racisme est toujours là. Nous sommes là tous pour protester contre cette absence d'égalité", a abondé François Sauterey, co-président du Mrap (Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples).

"Il faut absolument aujourd'hui que cette loi Darmanin ne soit pas une loi qui finit par exclure les gens qui veulent y arriver et qui sont déjà là", a-t-il ajouté.