"Mes clients ont perdu goût à la vie": la réponse de l'avocat des victimes au procès de Pierre Palmade

En s’adressant à la cour, Me Mourad Battikh a parlé des vies brisées de ses clients, notamment de Mila et de son mari, profondément marqués par l’accident. "Son mari a décidé de ne pas être présent dans cette salle d’audience parce que lui n’avait sans doute pas autant envie de pardonner à monsieur Palmade", a-t-il expliqué. "Il ne pardonne pas que cet homme, par ses choix inconsidérés, a fait exploser sa famille (…) mais il a eu la décence de ne pas être présent."

Le procès de Pierre Palmade, impliqué dans un grave accident de la route survenu en février dernier alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, a été marqué par une plaidoirie poignante de l’avocat des parties civiles, Me Mourad Battikh.

Reprenant une déclaration faite par Pierre Palmade plus tôt, l'avocat a rétorqué: "Mes clients, eux, ont perdu le goût à la vie." Une phrase lourde de sens, particulièrement lorsqu’il a évoqué la perte d’un fœtus dans cet accident tragiqu : "Quand on perd un gamin, il n’y a pas de mot. Quand on perd un foetus, il n’y a pas de loi."

Devrim, l’enfant blessé

Me Battikh a également donné des nouvelles de Devrim, jeune garçon grièvement blessé dans l’accident. "Si Devrim n’est pas venu, c’est parce que je lui ai dit de ne pas venir", a-t-il affirmé. Selon lui, l’enfant est marqué à la fois physiquement et psychologiquement. "Il est dans le coin de sa classe, il est dans le coin du salon. Il est dans le coin de la cour de récréation. Il a peur des autres."

Les séquelles sont visibles pour Devrim: "Il a la mâchoire qui est décalée (…) il voit les regards des autres se poser là-dessus. Il sait que quand il parle, il parle mal. Il sait que la cicatrice sur le menton est visible, il sait que la cicatrice sur le côté du crâne est visible."