Meublés de tourisme: la vallée de Chamonix vote des restrictions

Le texte prévoit que pour chaque bien faisant l’objet de locations de courte durée, le propriétaire devra solliciter un numéro d’enregistrement et une autorisation d'une durée limitée auprès de sa commune. En outre, le nombre de meublés en location sera limité à un bien par personne physique à Chamonix et les Houches et à deux biens à Servoz, selon un communiqué.

Une prudence qui s'explique par le fait que ces entités, "qui constituent la majeure partie des multipropriétaires" et peuvent être des gestionnaires de parc immobilier, des agences immobilières ou encore des conciergeries, disposent des "moyens financiers d'aller chercher des recours" juridiques, souligne-t-on à la mairie de Chamonix.

"Le risque que le règlement soit attaqué existe", note-t-on à la mairie, rappelant le revers subi l'année dernière par la ville d'Annecy qui cherchait à imposer des quotas de meublés de tourisme.

Selon les données collectées en 2023 via la taxe de séjour, les personnes morales détiennent environ un tiers des quelque 3.500 meublés recensés à Chamonix. Dans la vallée, leur nombre est passé de 2.700 à 4.000 en quatre ans et le prix du marché de la location atteint 30 euros/m2 et l’acquisition oscille entre 10.000 et 18.000 euros/m2, selon le communiqué.