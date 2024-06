Mobilité, sécurité, participation citoyenne et santé mentale préoccupent les aînés à Namur

La Ville de Namur et le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) ont dévoilé vendredi les résultats de l'enquête VADA (Ville amie des aînés), Les principales préoccupations des seniors namurois sont la mobilité, la sécurité, la participation citoyenne et la santé mentale.

En termes de mobilité, l'enquête révèle que les aînés namurois se déplacent majoritairement à pied ou via les transports en commun. Outre l'état des trottoirs qui doit être amélioré, une réflexion est en cours avec le TEC afin de proposer quatre boucles autour du centre-ville. Celles-ci doivent offrir un accès plus aisé à la zone aux habitants de la périphérie.

L'enquête a impliqué 1.051 répondantes et répondants de plus de 55 ans. Son but est de mettre en lumière les domaines nécessitant des améliorations et les initiatives qui pourraient en découler.

En matière de sécurité, des efforts importants ont déjà été fournis par la Ville de Namur en collaboration avec la police locale. Ceux-ci devraient être encore renforcés via l'augmentation des effectifs policiers et des éducateurs de rue, des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec des associations locales aidant les personnes sans-abri.

Au niveau de la participation citoyenne, l'enquête a mis en avant un manque d'information relatif aux activités existantes pour les seniors. Une meilleure promotion devrait donc être réalisée. La Ville envisage notamment la réservation d'un espace dédié aux seniors dans le magazine communal, mais aussi des campagnes d'information et la création d'un compte Facebook propre au CCCA. Les contacts intergénérationnels vont également être favorisés via des actions de sensibilisation dans les écoles et la création d'une semaine dédiée à la thématique.

En matière de santé mentale, ce sont l'isolement et les possibilités de maintien à domicile qui inquiètent principalement les aînés. À ce titre, des partenariats sont envisagés avec des organisations comme la Croix-Rouge.