Mort d'un professeur lors d'une attaque dans une école à Arras: le père du meurtrier, "condamne" l'acte de son fils

Le père du meurtrier de Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort le 13 octobre à Arras, a dit "condamner" le geste de son fils Mohammed dans un entretien accordé vendredi à l'AFP depuis l'Arménie, où il séjourne depuis "une semaine".

Par téléphone, Yaqoub Mogouchkov a expliqué en français vouloir faire entendre sa voix et présenter ses "condoléances" à la famille de l'enseignant, tué lors d'une attaque au couteau menée par son fils. "J'ai été très choqué et je condamne cet acte", a-t-il affirmé. "Tuer, c'est contre les règles de l'islam", a-t-il insisté, lui qui se décrit comme "très pratiquant" mais "pas radicalisé".

Fiché S pour radicalisation islamiste, tout comme son fils, M. Mogouchkov avait été expulsé de France en 2018 vers la Russie où il est resté un an. Originaire d'Ingouchie, il a ensuite rejoint la Turquie deux ans durant, puis la Géorgie pendant deux ans avant de venir en Arménie. Il en veut à la France qui, à ses yeux, "pratique une politique de provocation avec les caricatures du prophète Mahomet" et plus récemment avec "l'interdiction de l'abaya" dans les collèges et du hijab. "La France déteste l'islam (...), elle n'essaie pas de régler les problèmes", a-t-il ajouté.