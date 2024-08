Mpox: le système de santé placé en "état de vigilance maximale" en France

Le chef démissionnaire du gouvernement a tenu vendredi un point de situation avec les ministres Catherine Vautrin et Frédéric Valletoux, alors que la recrudescence du mpox - anciennement appelé variole du singe - en République démocratique du Congo (RDC) a incité l'Organisation mondiale de la santé à déclarer mercredi une urgence de santé publique de portée internationale, l'alarme la plus élevée.

"À la suite de cette réunion, nous plaçons notre système de santé en état de vigilance maximale", a expliqué Gabriel Attal sur X.

Jeudi, la Suède a annoncé avoir enregistré un cas de sous-type clade 1b, la même nouvelle souche qui a fait son apparition en RDC depuis septembre 2023, plus mortelle et virulente que le clade 2, endémique en Afrique de l'Ouest. Un cas a aussi été annoncé en Asie, au Pakistan.

Face à la propagation de ce nouveau variant considéré comme plus dangereux, le Premier ministre a indiqué que des "mesures d'information et de recommandations nouvelles" seront instaurées pour les personnes voyageant dans les zones à risque, et saisi les autorités sanitaires pour qu'elles statuent sur "l'actualisation des recommandations" de vaccination relatives aux "populations cibles".