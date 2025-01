Musée du Louvre: Emmanuel Macron annonce plusieurs grandes nouveautés et espère "douze millions de visiteurs par an"

Emmanuel Macron a annoncé mardi la "création d'une nouvelle grande entrée" au Louvre, au niveau de sa façade orientale, pour désengorger la pyramide de verre, qui sera entièrement financé sur "les ressources propres du musée" le plus visité au monde.

Lors d'un discours devant la Joconde, le chef de l'État a présenté son plan baptisé "Nouvelle Renaissance du Louvre", afin de répondre à la vétusté alarmante et à la fréquentation massive du musée le plus visité au monde. Un concours d'architecture aura lieu, pour une inauguration de la nouvelle entrée "d'ici 2031 au plus tard", a-t-il dit.

La Joconde de Léonard de Vinci sera déplacée dans un nouvel "espace particulier" du Louvre, "accessible de manière autonome par rapport au reste du musée et doté pour cette raison d'un titre d'accès propre", a-t-il également annoncé.