"Nous ne céderons rien à l'antisémitisme": à quelques heures du match France-Israël, Macron met en garde

"Nous ne céderons rien à l'antisémitisme où que ce soit et la violence, y compris dans la République française, ne l'emportera jamais, et l'intimidation non plus", a déclaré le chef de l'Etat.

De son côté, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a demandé jeudi à la France d'assurer la sécurité des supporters israéliens lors du match jugé à haut risque qui opposera la France à Israël dans la soirée à Paris. "La sécurité des supporters israéliens doit être assurée", a déclaré, selon un communiqué de ses services, M. Saar à son homologue français Jean-Noël Barrot lors de leur premier entretien téléphonique, une semaine après les violences qui avaient eu lieu en marge d'un autre match à Amsterdam.