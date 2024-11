Un déploiement policier "très inhabituel": la France sort les grands moyens pour accueillir Israël en Ligue des Nations

L'enjeu purement sportif de ce rendez-vous en Ligue des nations est largement éclipsé par le contexte géopolitique. La sécurisation de ce match, qualifié "à haut risque" par le préfet de police Laurent Nuñez, est devenue une problématique majeure alors que l'Europe fait face à une montée des actes racistes et antisémites depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza en octobre 2O23.

Les craintes ont redoublé après les débordements qui ont suivi la rencontre de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, dans la nuit du 7 au 8 novembre à Amsterdam. Des supporteurs israéliens ont été pourchassés et battus dans les rues de la capitale néerlandaise, des attaques qui ont fait de 20 à 30 blessés et suscité l'indignation de nombreuses capitales occidentales.

"Ce sera tolérance zéro", a promis mercredi le préfet de police Laurent Nuñez sur la radio RTL, précisant que seuls les drapeaux français et israélien seront autorisés dans le stade. Les bannières palestiniennes, de même que "les messages à caractère politique" seront bannis, a-t-il indiqué.

Le déploiement de forces de l'ordre sera ainsi "très inhabituel" pour une rencontre internationale, a expliqué M. Nuñez. Un total de 4.000 policiers et gendarmes seront déployés autour et, fait rare, dans le stade, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. Environ 1.600 agents de sécurité seront également mobilisés au Stade de France et le Raid, l'unité d'élite de la police nationale, est engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël, enfermée dans une bulle depuis son arrivée en France lundi.

Nous nous sentons en sécurité

"Nous nous sentons plutôt en sécurité ici, il y a beaucoup de forces de sécurité autour de nous. Ils font ce qu'il faut et je me concentre sur le match", a déclaré le sélectionneur israélien Ran Ben Shimon dans une vidéo diffusée mardi par sa fédération.

Israël a cependant appelé dimanche ses supporteurs à éviter de se rendre au Stade de France jeudi. L'enceinte de Saint-Denis sonnera de toutes façons particulièrement creux puisque le ministre des Sports Gil Avérous a estimé mercredi sur Europe 1 le nombre de places vendues pour la rencontre à "25.000". Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a lui évoqué "une toute petite jauge" entre "12.000 et 13.000 personnes" au micro de BFMTV. On se dirige donc vers la plus faible affluence de l'histoire de ce stade (36.842 spectateurs pour France-Nouvelle Zélande en 2003).

Le match se déroulera en revanche sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron qui souhaite "envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam", selon son entourage.

Ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que le Premier ministre Michel Barnier seront également présents, selon plusieurs médias.