Nouveau scandale sexuel en France: un faux hypnothérapeute de 47 ans abusait de ses victimes durant leurs séances

Un homme se faisant passer pour hypnothérapeute a été mis en examen pour avoir drogué et violé une multitude de femmes durant leurs séances à Aix-en-Provence et Marseille

Se faisant passer pour un hypnothérapeute, l'homme proposait des séances d'hypnose à ses victimes, avant de les droguer, de les violer et parfois de les filmer. Dix-sept femmes se sont constituées parties civiles dans cette affaire, qui rappelle le procès des viols de Mazan, où un homme avait drogué et violé son épouse.

Un homme de 47 ans a été mis en examen pour des viols commis pendant plus de dix ans, principalement à Aix-en-Provence et Marseille. Il droguait ses victimes à leur insu avec un puissant somnifère pendant des séances d'hypnose.

L'accusé est poursuivi pour viol avec administration de substance altérant le discernement, administration de substances nuisibles, enregistrement et transmission d'images à caractère sexuel sans consentement. Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2021, et l'homme est en détention provisoire depuis mars 2021.

Droguées et abusées

L'enquête a débuté en 2019, après la plainte d'une jeune femme de 24 ans. Elle avait rencontré l'accusé lors d'une soirée, puis avait sollicité une séance d'hypnose. Après avoir bu un verre de vin qu'il lui avait servi, elle avait ressenti des bouffées de chaleur, puis s'était réveillée avec des souvenirs fragmentaires. L'ADN de l'accusé a été retrouvé sur ses vêtements.

L'homme a reconnu avoir drogué plusieurs femmes avec du Zolpidem, un somnifère puissant obtenu grâce à des ordonnances de différents médecins. Ses victimes étaient alors plongées dans un état de somnolence pendant trois à dix heures. Il a également admis avoir filmé plusieurs personnes à leur insu.

L'avocate de cinq des victimes décrit un "dossier d'une violence inouïe". Selon elle, l'accusé est un "criminel en série qui, pendant 20 ans, a eu le même mécanisme" et "a gardé des preuves et des trophées de ses crimes". Elle souligne sa capacité de manipulation, se faisant passer pour un ami et confident de ses victimes.