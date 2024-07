A Paris, des milliers de personnes célèbrent l'arrivée en tête de la gauche

A 20H00 pile, des cris de joie, de plus en plus forts, résonnent sur la place de la République où des centaines de personnes sont déjà présentes, à l'origine pour un rassemblement contre l'extrême droite.

"Ca donne de l’espoir, moi je n'ai même pas voté, je n'ai pas encore l'âge", se félicite Jihane, 17 ans, un grand sourire au visage.

Puis la foule se met à clamer haut et fort, en chœur et en tapant dans ses mains, "Siamo tutti antifascisti" (nous sommes tous des antifascistes).

"On pensait qu'on allait être en colère. Et au final on est très heureux, donc on crie notre joie. On fait des câlins à des inconnus", s'émerveille Fabio de la Fontaine, 21 ans.