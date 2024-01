A Paris, les anti-IVG marchent aussi contre la loi sur la fin de vie

Cette manifestation nationale est organisée chaque annéeà l'occasion de l'anniversaire de la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et promulguée le 17 janvier 1975.

Sur fond d'inquiétude vis-à-vis des remises en cause de l'IVG dans le monde, et notamment aux États-Unis, le texte du gouvernement prévoit d'inscrire dans la Constitution le fait que "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours" à l'IVG.

Cette année, les organisateurs ont mis en exergue l'opposition à l'inscription de l'avortement dans la Constitution, promise par Emmanuel Macron et qui doit être débattue à l'Assemblée nationale le 24 janvier.

"Ce projet nous semble tout à fait indécent, inutile et dangereux", a de son côté déclaré à l'AFP le président de la Marche pour la vie, Nicolas Tardy-Joubert, qui appelle à mettre plutôt en place des "politiques de prévention".

Selon les derniers chiffres officiels, 234.300 IVG ont été enregistrées en France en 2022.

- "liberté de conscience" -

Les organisateurs de la marche réclament en outre une échographie obligatoire dès la sixième semaine de grossesse, permettant d'"entendre battre le cœur du fœtus", ou encore un délai de réflexion de trois jours avant toute IVG.

Ils appellent également à "encourager l’accouchement sous X" et à défendre "le droit absolu à l’objection de conscience des personnels de santé et protéger la clause de conscience spécifique."

Autre sujet à l'ordre du jour de la manifestation, le rejet de toute "légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie" à quelques semaines de la présentation d'un projet de loi sur la fin de vie, annoncée pour février en conseil des ministres.

Drapeau tricolore à la main, Beatrix Flach, 60 ans déclare manifester "pour défendre la liberté d'expression sur l'IVG et la liberté de conscience des soignants, menacée par la constitutionnalisation de l'IVG" et pour défendre "ceux qui ne peuvent pas parler et sont malades" sur la fin de vie.

Géraud de Laveaucoupet, 22 ans, juge pour sa part, que de nombreux soignants "sont embêtés par une potentielle euthanasie parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur métier". Ce qui est en préparation "m'inquiète, tout comme la constitutionnalisation de l'IVG", a-t-il complété.