"Pas seulement de la violence": la proposition visant à interdire la corrida aux moins de 16 ans fait polémique en France

"Ce n'est pas seulement de la violence. Quand on est petits, ce qui nous marque, c'est plutôt la puissance du moment", assure-t-il. Depuis deux ans, il a constaté "un tournant" dans le Sud-Ouest, "où on voit beaucoup plus de jeunes, de 16 à 25 ans, aux corridas". Et notamment des néophytes, poussés selon lui "par les attaques" contre cette tradition.

En parallèle, l'Union des villes taurines françaises (UVTF) a mis en place une tarification avantageuse pour le jeune public et même offert cette année des places à 2.300 jeunes de moins de 25 ans dans de nombreuses arènes françaises. En 2023, d'après des chiffres de l'UVTF, la fréquentation des arènes a connu une hausse conséquente de 20% à Nîmes, 25% à Bayonne, de 15% à Mont-de-Marsan ou encore de 30% à Riscle.

"Tradition" à préserver

À Bouillargues (sud de la France), la peña taurine La Embestida organisait une novillada, le 12 octobre, avec de jeunes aspirants toreros. L'une de ses membres âgée de 50 ans, Christine Banuls, considère que cette proposition de loi veut "tuer la corrida". "Si on ne transmet pas aujourd'hui les valeurs de la corrida aux enfants, ils n'iront plus dans les arènes", estime-t-elle.

Dans le public ce jour-là, une dizaine d'adolescents et des enfants. Ludivine Boyer, 36 ans, venue avec un groupe d'amies et la fille de 4 ans de l'une d'elles, défend une "tradition" à laquelle les mineurs doivent pouvoir assister, "mais sans les forcer parce qu'il s'agit d'un spectacle assez dur".

Élias, 13 ans, élève du Centre de tauromachie de Nîmes, aspire à devenir "l'homme au milieu de l'arène", après avoir été initié par son père et son grand-père. Il a vu sa première corrida à 3 ou 4 ans et assure n'être "toujours pas traumatisé".

Julien Lescarret, ancien torero installé à Bayonne, réfute totalement l'idée d'une violence qui pourrait causer des traumatismes sur un jeune public. "Il n'y a aucun fondement scientifique à cette affirmation, ça n'a jamais été prouvé et pourtant des millions de gens sont allés aux arènes." A contrario, il "encourage les gens" à aller voir des corridas avec leurs enfants, "parce que les petits ont un rapport très sain à la mort". Surtout, il considère que l'on doit "laisser aux parents la liberté de décision dans l'éducation de leurs enfants".