Patrice Laffont acteur dans "Le Gendarme de Saint-Tropez": il a joué le rôle du play-boy dans la comédie culte

Patrice Laffont, décédé mercredi à l'âge de 84 ans, a eu une petite carrière au cinéma.

Son rôle le plus mémorable, c'est celui d'un play-boy dans "Le Gendarme de Saint-Tropez" en 1964. Il avait 24 ans au moment du tournage de cette comédie culte.

"Le tournage a été un moment formidable. On était une bande de jeunes très turbulents et on s'est éclaté. Mais de Funès tirait la gueule, il n'était pas marrant du tout", racontait-il avec son ton toujours mordant.