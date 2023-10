Personnel des crèches en grève à La Louvière: la CGSP dénonce la communication de la Ville

"Le blocage fait écho à ce qui a été annoncé aux parents et ce qui a été diffusé sur la page Facebook de la Ville. L'absentéisme serait surtout le problème. Ce sont des gens en maladie grave ou des fins de carrières", précise M. Morena. D'après lui, les raisons de l'absentéisme se justifient par des maladies graves et notamment une grossesse. "La communication est violente. Ces gens-là sont stigmatisés comme étant des gens qui créent le dysfonctionnement des crèches. Les absents remplacés ne l'ont pas été de façon suffisante. On est en difficulté en termes de normes d'encadrement", ajoute le représentant CGSP.

"Les filles en ont marre de proposer un accueil qui laisse à désirer. Ce qu'elles demandent, c'est une équipe volante pendant six mois, le temps que l'on fasse des nouveaux aménagements. (...) Et on aimerait deux puéricultrices en plus, car aujourd'hui on déforce les crèches où ça fonctionne. Ces propositions sont balayées du revers de la main par le bourgmestre Jacques Gobert", témoigne-t-il.

Les crèches du privé sont venues apporter leur soutien aux grévistes et feront prochainement une annonce.