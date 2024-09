Plastique: PP, PET, PE, PS, PVC... dans la jungle des sigles

Ina FASSBENDER

Les plastiques se divisent en trois grandes familles, toutes à base de pétrole: les thermoplastiques, les plus répandus, sont malléables une fois chauffés et peuvent être refondus. Les élastomères sont déformables avec des qualités élastiques, et les thermodurcissables, sont des résines durcies de façon irréversible.

A l'intérieur de chaque famille, une infinité de polymères sont fréquemment mélangés avec une large gamme d'additifs, parfois nocifs pour l'environnement ou la santé, qui permettent de changer leur couleur, prévenir le vieillissement, les rendre flexibles, augmenter la résistance au choc ou réduire leur inflammabilité.