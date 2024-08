Pour Emmanuel Macron, remettre la République en marche

Partager:

Manon Cruz Contenir le Nouveau front populaire, nommer un Premier ministre, composer un gouvernement, préparer la rentrée, le budget... Accusé de tergiverser, Emmanuel Macron, qui reçoit les forces politiques à partir de vendredi, est attendu au tournant, six semaines après l'élection d'une majorité née de sa dissolution. Avec Emmanuel Macron, les rentrées politiques vont crescendo. En 2022, réélu mais dépossédé de la majorité absolue, il lançait un Conseil national de la refondation -- CNR, comme en 1943 -- pour penser les politiques publiques. En 2023, passé près de la censure sur la réforme des retraites, il conviait les chefs de partis pour une discussion de 12 heures à Saint-Denis. En 2024, la crise politique est déclarée et la rentrée s'effectue vendredi à l'Elysée.

La France connaîtra-t-elle la semaine prochaine son nouveau Premier ministre ? Plus de six semaines après le second tour des législatives, Gabriel Attal est toujours à Matignon. Ludovic MARIN Chargé, depuis le 16 juillet, d'expédier les affaires courantes, il vient d'envoyer les lettres-plafond octroyant les crédits aux ministères, afin, a expliqué Matignon, que la prochaine équipe gouvernementale puisse présenter un budget. "Un pur scandale", "hallucinant", "un coup de force", tempête la gauche, en dénonçant la poursuite d'une politique "d'austérité". Jamais un président n'avait pris autant de temps pour nommer un chef de gouvernement après des élections législatives. Mais jamais non plus l'Assemblée, fragmentée, n'avait aussi peu laissé entrevoir de majorité. "Une Assemblée qui rompt totalement avec les habitudes de la Ve République. Personne ne sait trop comment l'appréhender", observe un des négociateurs.

Emmanuel Macron, qui avait invoqué une "trêve politique" pendant les Jeux olympiques, a laissé passer les commémorations de la Libération de Provence avant de convoquer les leaders politiques et parlementaires à l'Elysée. Le Nouveau front populaire et sa candidate pour Matignon, Lucie Castets, ouvriront le bal vendredi matin, tandis que la droite de Laurent Wauquiez se présentera dans l'après-midi. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Eric Ciotti, qui n'ont aucune intention de participer à un quelconque gouvernement de coalition, seront reçus lundi. Et "la nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations, et de leurs conclusions", a fait savoir l'Elysée.