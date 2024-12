"Pourquoi tu ne veux pas que je te fasse une tresse?": en France, des enfants de 4 ans sont éduqués au consentement

En France, un spectacle sur le consentement a été mis en place par l'association Dans le Genre Egales et joué dans une école maternelle.

"Pourquoi tu ne veux pas que je te fasse une tresse? Mes mains sentent le camembert qui coule?", demande David. "C'est mon corps, c'est moi qui décide si je veux qu'on me touche les cheveux, qu'on me fasse un câlin ou un bisou", réplique Natacha. Volubiles et colorées, les deux marionnettes sont les stars du jour dans cette école maternelle de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dont la bibliothèque a été transformée en salle de spectacle pour l'occasion.

Assis sur des bancs, une vingtaine d'élèves en moyenne section - 4 ans de moyenne d'âge - ont les yeux rivés sur le décor de théâtre éclairé par deux projecteurs. D'une durée de 45 minutes, le spectacle "Les marionnettes de l'égalité", conçu par l'association Dans le genre égales, se décline en quatre saynètes.