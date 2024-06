Près d'un tiers des adultes dans le monde ne bougent pas assez pour leur santé

En 2022, 31,3% des adultes - environ 1,8 milliard - ne pratiquait pas une activité physique à la hauteur des recommandations pour la santé, environ cinq points de plus qu'en 2010, selon cette estimation d'experts, notamment de l'OMS, parue dans The Lancet Global Health. C'est la plus vaste faite jusqu'alors.

L'Asie-Pacifique (48%), suivie de près par l'Asie du Sud (45%), se classe en tête des régions au manque d'activité physique le plus haut en 2022, à l'opposé de l'Océanie (14%) et de l'Afrique subsaharienne.

Pour favoriser une bonne santé, l'OMS recommande aux adultes au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine (marche, natation, vélo...) ou 75 minutes d'activité intense (course à pied, sports collectifs, etc.), ou une combinaison équivalente d'activité physique modérée ou soutenue.

Comment expliquer le manque d'activité physique croissant sur la planète? "Il y a de multiples causes", a répondu le Dr Fiona Bull, évoquant, entre autres, des modes de déplacement plus motorisés, des emplois plus sédentaires, des loisirs plus axés sur les écrans.