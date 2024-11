Procès de Pierre Palmade: le parquet requiert cinq ans de prison dont deux ans ferme contre le comédien

Partager:

Vingt-et-un mois après le crash, le procès de Pierre Palmade s'est ouvert mercredi à Melun pour le grave accident de la route qu'il a causé en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupéfiants. Il s'est adressé aux victimes présentes dans la salle d'audience.

Pierre Palmade a été appelé à la barre ce mercredi. Il s'est adressé à la présidente : "Je voudrais leur demander pardon. Je crois qu'ils ne veulent pas, mais je voudrais", a-t-il lancé. Il s'est ensuite retourné pour s'adresser aux victimes de l'accident qu'il a provoqué, présentes dans la salle. "Je voudrais vous demander pardon au plus profond de moi, sincèrement", a-t-il prononcé. L'humoriste français Pierre Palmade s'est dit "accablé" par les graves blessures physiques et psychologiques causées aux victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de drogues en février 2023, en région parisienne. "Les graves blessures de M. Y. et le traumatisme de Mme C. (qui a perdu son fœtus, NDLR), ça m'a mis par terre. Je suis vraiment accablé, éprouvé de les voir en vrai", a déclaré à la barre du tribunal correctionnel de Melun l'artiste de 56 ans, sa première expression publique dans cette affaire ultra-médiatisée.

"Déni total" Mila, la jeune femme enceinte de six mois au moment de l'accident, a aussi été appelée à la barre. Elle évoque la perte de son bébé dans son accident : "Quand elle est née, j’étais dans un déni total. Pour moi, je venais d’accoucher. Solin, je l’avais portée dans les bras. Pour moi, elle était en train de dormir. Je pensais qu’on allait en prendre soin. Elle était morte", explique Mila en larmes, comme rapporté par nos collègues de BFMTV. À lire aussi Pierre Palmade refuse d'être jugé pour "homicide involontaire": mais pourquoi lui demande-t-on? La jeune femme est tombée enceinte depuis l'accident et a accouché d'une petite Lawmin, il y a deux mois. "Je n'ai pas pu m'attacher à mon enfant pendant la grossesse", confie la mère de famille. Elle explique ne pas parvenir à prendre sa fille dans ses bras, car tout la ramène à la mort de Solin. "Je l’aime beaucoup ma fille. C’est très difficile pour moi de la prendre dans le bras." L'enfant était viable au moment de l'accident L'audience a démarré directement par une demande de l'avocat des victimes de l'accident, selon BFMTV. Me Moura Battikh évoque le statut du fœtus : "Mila était enceinte de six mois. On sait aujourd’hui que cet enfant, Solin puisque c'est le nom choisi par ses parents, était viable au moment de l’accident", rapporte l'avocat. "La viabilité, c’est 22 semaines et 500 grammes, d’après les critères de l’OMS. Mila en était à 27 semaines et à 1.080 gramme."